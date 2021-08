Formazione Napoli-Venezia, Spalletti ha solo un dubbio a centrocampo

Luciano Spalletti ha quasi deciso l’intera formazione del Napoli contro il Venezia, il tecnico avrebbe solo un dubbio.

È quasi tutto pronto per Napoli-Venezia. Sarà la prima gara degli azzurri con Luciano Spalletti in panchina ed a tal proposito il tecnico ha quasi deciso chi saranno gli undici titolari della sfida. Spalletti però ha un dubbio che riguarda il centrocampo, nello specifico non ha ancora deciso se schierare Eljif Elmas o Fabian Ruiz.

Ecco cosa riporta il Corriere dello Sport:

“Il ballottaggio s’avverte a metà campo e anche nell’aria, perché a Castel di Sangro Elmas ha cominciato ad allungare la propria candidatura, riempiendo di sé le amichevoli, mostrandosi adatto al 4-3-3, tagliando le linee, passando nella fase oassiva, lanciandosi in quella attiva; Fabian Ruiz, che è arrivato in Italia ai primi di agosto, è lievemente dietro nella preparazione, e però nell’ultima settimana ha accelerato e adesso sembra ancora in vantaggio.”

