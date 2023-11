Formazioni Atalanta-Napoli, spazio a Gollini ed Olivera

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla probabile formazione del Napoli in occasione della gara contro l’Atalanta.

Atalanta e Napoli si sfideranno allo Gewiss Stadium sabato 25 novembre.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha riportato l’eventuale formazione della squadra ospite:

“Piotr Zielinski è rientrato a Napoli come da manuale, dopo essere stato liberato dalla nazionale polacca: il forte stato influenzale e la tonsillite che lo hanno colpito in ritiro con la Polonia lo hanno costretto a rinunciare alle ultime gare di qualificazione all’Europeo, ma Piotr è ancora in tempo per recuperare in vista della trasferta con l’Atalanta in programma sabato a Bergamo. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. La preparazione del debutto, della prima scena del Mazzarri-bis, prosegue spedita: anche Osimhen, ieri alle prese con la palestra e un lavoro personalizzato in campo, accelera per rientrare subito tra i convocati. Fuori causa Mario Rui e Meret: giocheranno Olivera e Gollini.”

