Biglietti Atalanta-Napoli, vendita vietata ai residenti in Campania

La SSC Napoli fa sapere che la vendita dei biglietti per il match contro l’Atalanta è vietata ai residenti nella Regione Campania.

La SSC Napoli ha riportato sul proprio sito ufficiale tutte le informazioni relative ai biglietti per assistere alla sfida di campionato in trasferta contro l’Atalanta.

La vendita è però vietata ai tifosi azzurri che risiedono in Campania.

Di seguito il comunicato:

“La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Atalanta vs Napoli, in programma sabato 25 novembre 2023, alle ore 18:00 al Gewiss Stadium d Bergamo, saranno in vendita con le seguenti modalità:

Come da disposizioni delle Autorità:

• Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Campania;

• Vendita dei tagliandi ai soli sottoscrittori di fidelity card SSC Napoli residenti in regioni diverse dalla Campania.

I tagliandi saranno in vendita dalle ore 10.00 di mercoledì 22 novembre ore 19 di venerdì 24 novembre, per tutti i titolari di fidelity card SSC Napoli residenti in regioni diverse dalla Campania:

• online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/;

• Presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket in regioni diverse dalla Campania (per conoscere quali sono clicca qui https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv).

Sui titoli del settore ospiti non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Prezzo: intero 32€

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: https://www.atalanta.it/norme/

Normativa per striscioni e coreografie:

La richiesta di accredito degli striscioni, bandiere, realizzazione delle coreografie ed accredito degli strumenti di tifo, quali p.e. tamburi e megafoni, al Gewiss Stadium si basa sulle disposizioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dovrà pervenire a partire dalle ore 9 del 10° giorno (decimo) giorno precedente la data in cui si terrà l’evento sportivo ed entro le ore 18 del 3° (terzo) giorno precedente la data dell’evento stesso all’indirizzo sicurezzastadio@atalanta.it.

Tutte le richieste complete della documentazione richiesta e rispondenti ai requisiti previsti dalle nuove normative saranno sottoposte a cura del Delegato Gestione Eventi (DGE) Atalanta BC all’approvazione del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza) e delle figure preposte. Le richieste che avranno ottenuto il nulla osta, e quindi accettate, riceveranno la conferma dal DGE Atalanta BC via mail all’indirizzo del richiedente.

Tamburi e megafoni verranno autorizzati entro limiti definiti in accordo con il GOS, esclusivamente per determinati settori e solo ed esclusivamente nel rispetto della procedura di autorizzazione prevista che impone la comunicazione preventiva delle persone che introdurranno e saranno responsabili dell’impiego corretto di tali strumenti.”

Fonte foto in evidenza: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Giuffredi: “Gaetano deve giocare di più, pronti ad andare altrove per avere più spazio”

Annuncio agente Kvaratskhelia: “ADL mantiene le promesse: a breve contratto adeguato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La Juventus pensa alla cessione di Vlahovic