Formisano lascia il Napoli, la conferma via social: “A lui va un ringraziamento per il suo lavoro”

Tramite social, è stato ufficializzato l’addio di Alessandro Formisano, l’head of operations e storico dirigente della rinascita del Napoli, insieme ad Aurelio De Laurentiis. Questo il saluto del patron: “Alessandro Formisano ha deciso di lasciare il Napoli per affrontare nuove sfide. A lui va il nostro ringraziamento per i suoi 17 anni di lavoro nella SSCN. Aurelio De Laurentiis”.

Alessandro Formisano ha deciso di lasciare il Napoli per affrontare nuove sfide. A lui va il nostro ringraziamento per i suoi 17 anni di lavoro nella SSCN. Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 1, 2023

