Sky Sport – Napoli-Inter, concorrenza per Samardzic: in giornata sondaggio dei nerazzurri.

Il canale ha annunciato che, per la milanese, dopo le difficoltà che stanno ruotando intorno alla vendita di Brozovic, la pista che porta a Frattesi si è complicata. Il Sassuolo per il giocatore ha chiesto 35-40 milioni, ma l’Inter in questo momento si vuole tutelare, puntando anche su un’altra mezzala. Si tratta di Lazar Samadzic, centrocampista dell’Udinese che piace molto anche al Napoli. In giornata c’è stato un sondaggio da parte dei nerazzurri per il talento della Serie A.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA – ADL firmerà la risoluzione del contratto di Giuntoli: i dettagli

Roger Ibanez proposto al Napoli per il post Kim: c’è il gradimento tecnico, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 01 Luglio 2023 a cura di Artemis