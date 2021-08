FOTO – Manolas risponde ai complimenti di un tifoso

Botta e risposta tra Manolas ed un tifoso azzurro.

Dopo che Manolas ha pubblicato una foto per celebrare la vittoria in Bavaria, un tifoso gli ha fatto i complimenti per i suoi miglioramenti in fase di impostazione. Subito la risposta del difensore greco:

“Ci sto provando sempre, frate”.

