Frecciata dell’AD Salernitana al Napoli: “Non emuliamo i vicini di città: festa a salvezza raggiunta”

Calcio Napoli – L’Amministratore Delegato della Salernitana, Alessandro Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di”Pressing room granata” al termine della gara pareggiata contro la Fiorentina per 3-3. L’Amministratore Delegato non si è lasciato sfuggire l’occasione per lanciare una frecciatina ai partenopei. Di seguito le dichiarazioni:

Frecciata dell’AD della Salernitana al Napoli

“Non emuliamo i vicini di città, parleremo e festeggeremo soltanto dopo aver chiuso il discorso salvezza e siamo convinti che ci siano i presupposti per farlo quanto prima, magari già nelle prossime 2-3 gare che pure saranno complesse per noi”

