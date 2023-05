Ondata azzurra alla Dacia Arena: preoccupa messaggio degli ultras rivali

Ondata azzurra alla Dacia Arena, preoccupa un messaggio degli ultras rivali

Calcio Napoli – Ondata azzurra alla Dacia Arena, saranno 13.000 i tifosi partenopei che assisteranno alla gara che potrebbe assegnare lo scudetto al Napoli. Come scrive la Gazzetta dello Sport, non ci sarà un ambiente sereno alla Dacia Arena per i tifosi del Napoli che riempiranno metà stadio e dovranno coesistere con i tifosi dell’Udinese con cui non c’è alcuna simpatia. Ecco quanto si legge dal quotidiano:

“Saranno circa 13 mila i tifosi azzurri presenti alla Dacia Arena. Una marea, insomma. In 1300 circa occuperanno lo spicchio a loro riservato. Con quelli dell’Udinese non c’è simpatia, da sempre. E questo è un problema. Il tifo organizzato della Nord 1896 il 29 aprile ha diffuso un comunicato che non lascia dubbi: «Non sono graditi nè tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani». I tifosi partenopei hanno già preparato un coro a tema. Potete immaginare che non sarà un ambiente sereno”

