Futuro Demme, l’ag. : “Diego con Fabian l’ideale, ma sceglie Spalletti. Valencia solo rumors”

Futuro Demme, l’agente dell’azzurro Marco Busiello, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio e sul prossimo futuro del suo assistito Diego Demme. Di seguito le dichiarazioni:

Futuro Demme, l’agente:

“Demme vive le situazione del calcio in maniera sempre molto equilibrato. E’ un calciatore di alto livello, gli infortuni succedono purtroppo. Non so se nella gerarchia mentale di Spalletti, gli infortuni abbiamo condizionato le scelte ma si è sempre messo a disposizione al massimo ogni volta che è stato chiamato in causa.

Io lo vedrei bene con Fabian, per me si completano ma le scelte le fa Spalletti che sa benissimo come valorizzare i giocatori che ha in rosa.

Valencia? A mercato aperto succedono queste cose. Gattuso ha dimostrato che Diego Demme è un giocatore stimato, avendolo avuto a Napoli. Si cerca di trovare questo tipo di notizie, ma non c’è stato nulla.

Daniel Hysaj? Un ragazzo che ha bisogno di crescere e giocare. Il prossimo anno resterà? E’ giusto che il ragazzo venga tutelato per la sua crescita”.

