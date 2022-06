Ruolo terzo portiere Napoli: Marfella si gioca il posto con un altro del vivaio azzurro

Ruolo terzo portiere Napoli, sono in lizza Marfella e Contini entrambi del vivaio azzurro

Notizie Napoli – Per il rinnovo di Alex Meret in azzurro potrebbe essere questa la settimana decisiva.Il club azzurro e l’agente del portiere, Federico Pastorello, sono in contatto da settimane come racconta la Gazzetta dello Sport che scrive anche sul ruolo terzo portiere Napoli. Ecco quanto si legge dal quotidiano:

La trattativa è entrata nel vivo e le parti sembrano più vicine all’accordo:

“Restano ancora dettagli da limare e firme da apporre ma resta anche da decidere chi sarà a questo punto il vice di Meret, considerando che per il ruolo di terzo portiere sono in lizza due prodotti del vivaio come Marfella e Contini. Il dodicesimo dovrebbe essere un esperto portiere che conosce già il calcio italiano ed internazionale”

