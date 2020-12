Futuro Gomez: l’Atalanta lo scarica, il Napoli ci spera

Che il Papu Gomez non giocherà più con la maglia dell’Atalanta è cosa certa. Il suo post pubblicato su Instagram non lascia alcun dubbio.

Un calciatore che, seppur avanti con l’età, ha ancora diversi acquirenti anche se gli orobici sanno che non possono tirare sul cartellino.

Come riporta il quotidiano Repubblica, però, anche il Napoli è interessato al fantasista,. Il costo del giocatore è di circa 10 milioni di euro anche se i bergamaschi preferirebbero cederlo all’estero per non rinforzare una concorrente.

