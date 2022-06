Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro di Kalidou Koulibaly che resta tutto da scrivere: “Koulibaly-Napoli, il Barça ci riprova. Settimana-chiave per il futuro di Kalidou. Laporta, presidente del club catalano, esce allo scoperto: ‘Pronti a risanare i debiti e a rinforzare la squadra’. ADL non fa sconti: chiede 40 milioni”.