Rinnovo Mertens, Dries valuta l’opzione Roma

Dries Mertens alla Roma? E’ solo un’idea, o meglio una proposta. Ma chissà che non possa esserci di più. La notizia arriva dal Corriere dello Sport: La certezza è che il primo passo sia stato mosso dall’entourage del giocatore, che ha sondato la Roma dopo aver constatato le grandi difficoltà a rinnovare con il Napoli. I primi contatti non hanno portato a un accordo: Mertens ha chiesto al Napoli 2,4 milioni e bonus più 1,6 milioni di premio alla firma. E 800.000 euro di commissioni da girare all’entourage. A queste condizioni, la Roma non entra in ballo. Mourinho ad esempio ha manifestato delle perplessità legate all’età. Ma la tentazione di inserire nell’organico un calciatore di qualità, esperienza ed ambizione esiste”.