Futuro Koulibaly, la Juventus continua il pressing per il difensore

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato: “Koulibaly? Non sono arrivate proposte ufficiali al Napoli, anche perché il calciatore non è stato ancora messo sul mercato. Alcune società hanno chiesto informazioni all’agente Ramadani, tra cui Chelsea, Barcellona e qualche settimana fa il Psg. È calda, inoltre, la pista Juventus, che ha mostrato interesse per un’eventuale mossa. Il club non ha ancora sborsato alcuna cifra per ingaggiare nessun calciatore, bisogna essere vigili perché c’è interesse per il senegalese, ma dipenderà molto dal prossimo incontro con il Napoli”.