Deulofeu-Napoli: ancora non si chiude, distanza di 6-7 milioni tra i club

Il giocatore vuole solo il Napoli ma tra i club ancora ancora l’accordo economico

Luca Marchetti a rivelato le ultime sulla trattativa Napoli-Deulofeu nel corso del programma “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte. Il giornalista riferisce che malgrado l’interesse di Deulofeu per il Napoli al momento c’è una distanza eccessiva tra le due società: 6/7 milioni di euro. Attualmente non c’è la necessità di chiudere l’affare in tempi brevi visto che Mertens non è ancora andato via.

Criscitiello su Napoli-Deulofeu: “L’Udinese ha chiesto Gaetano”

Portieri in stand-by: Ospina aspetta il Real e Meret non firma ancora

