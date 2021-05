Futuro panchina Napoli, le richieste dei tecnici: Spalletti 3 anni di contratto, la cifra di Allegri

Futuro panchina Napoli

Futuro panchina Napoli, De Laurentiis deve scegliere e a tale proposito l’edizione odierna del Mattino si sofferma proprio sulle richieste dei tecnci. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

E il Napoli? De Laurentiis forse ha un coniglio nel cilindro, qualcosa da tirare fuori come nel 2013, quando annunciò a sorpresa Benitez o tre anni fa con Ancelotti. Qualcosa che vada fuori dalla logica economica di questo momento (deve pagare entro il 30 maggio due mensilità, ha spostato il pagamento delle commissioni degli agenti, vuole ridurre del 20-30 per cento il monte ingaggi). Certo, la Champions lo aiuterebbe: e allora potrebbe arrivare ai 4 milioni (netti) per tre anni che chiede Spalletti (più quasi altri 2 milioni per i suoi collaboratori) oppure ai 7 milioni di Allegri (è in pole per il Real Madrid). Sarri? Ipotesi improbabile. Altrimenti chi? Con Lotito i rapporti sono super, se libera Simone Inzaghi potrebbe essere lui oppure potrebbe virare su Fonseca.

