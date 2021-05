Champions League, la finale cambia sede e ci sarà il pubblico

Champions League, la finale cambia sede: sarà nuovamente in Portogallo

Champions League, la finale cambia sede. La UEFA ha comunicato proprio in questi minuti la nuova sede dell’atto conclusivo del massimo torneo continentale:

sarà nuovamente in Portogallo, ma se l’anno scorso la sede scelta fu Lisbona, stavolta si giocherà a Porto, all’Estádio do Dragão. Partita aperta a un numero limitato di spettatori: sarà consentito l’accesso a un massimo di 6mila sostenitori per ciascuna squadra.

