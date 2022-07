Futuro Zerbin, l’ag.: “Alessio si gioca un posto nel Napoli: vedrò ADL e Giuntoli a Castel di Sangro”

Futuro Zerbin, le parole dell’agente

Furio Valcareggi, agente dell’attaccante del Napoli Alessio Zerbin, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito:

“Il Napoli tratta Solbakken e Deulofeu? Zerbin ha le carte da giocarsi per rimanere in rosa, è un problema non solo per lui ma anche per gli altri. Alessio è un classe 1999 che ha fatto bene finora e ha tanta voglia di farsi vedere, è in competizione nel ruolo.

Zerbin provato da esterno basso? Avrà avuto un’esigenza Spalletti, sa rientrare bene. Però lui nasce da ala sinistra e si è affermato così, all’occorrenza dà una mano come è obbligatorio per tutti i calciatori.

Un paragone con Zambrotta? Potrebbe esserci la stessa metamorfosi, ma Zerbin si è affermato sulla fascia, puntando l’uomo e facendo sette-otto cross a partita. Poi è forte di testa, è disinvolto e gioca a piede invertito come faceva Insigne. La concorrenza c’è per Zerbin e c’è per gli altri.

Ho sentito il Napoli con il presidente ed il direttore sportivo, ci vedremo a Castel di Sangro se me lo confermano. Alessio avrà 12-13 allenamenti in più nelle gambe e si farà il punto della situazione”

