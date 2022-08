Galatasaray su Mertens: la proposta del club turco

Gianluca Di Marzio riporta un interesse nei confronti di Dries Mertens da parte del Galatasaray.

Il giornalista SKY Gianluca Di Marzio si è soffermato su Dries Mertens, in particolare di un interesse da parte del Galatasaray. Il club turco avrebbe già pensato alla trattativa per l’ex attaccante del Napoli; i dettagli di quest’ultima sono riportati sul sito ufficiale del giornalista.

Come si evince da quanto riportato la proposta del club turco avrebbe considerato anche l’amore di Dries Mertens per la città di Napoli:

“Il Galatasaray è pronto a mettere sul piatto cifre importanti per convincere Dries Mertens a trasferirsi in Turchia. Il club ha offerto all’ex Napoli un contratto da 4 milioni netti a stagione più bonus. “Un rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. A questo, si aggiungono anche altri benefit come una casa con autista a disposizione e non solo: nel contratto sarebbero previsti anche 30 voli Turkish Airlines per Napoli e Bruxelles. Un’offerta importante e ben strutturata, su cui ora l’attaccante riflette in maniera concreta: il giocatore sarebbe pronto ad accettarla.”

