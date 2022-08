Infortunio Politano, i tempi di recupero dell’attaccante

Matteo Politano ha subito un infortunio al polpaccio durante il ritiro, il quotidiano Repubblica si concentra sui tempi di recupero.

Pochi giorni fa, durante la sfida amichevole contro il Girona, l’attaccante del Napoli Matteo Politano è stato protagonista di un infortunio al polpaccio. Il quotidiano Repubblica riporta la questione, soffermandosi soprattutto sui tempi di recupero dell’attaccante. Questi ultimi non dovrebbero essere tanto lunghi, Politano non disputerà la prossima gara amichevole, ma avrà certamente recuperato per l’inizio del campionato.

“Matteo Politano non si è allenato ieri al Patini di Castel di Sangro a causa del risentimento al polpaccio sinistro accusato mercoledì durante l’amichevole col Girona. L’attaccante ha subito cominciato il percorso riabilitativo: salterà quasi sicuramente l’amichevole di domani (inizio alle 19, partita trasmessa in pay per view e sulla pagina ufficiale facebook del Napoli al prezzo di 2,99 euro) contro l’Espanyol, l’ultima nell’Alto Sangro. L’obiettivo è recuperare in vista dell’esordio in campionato contro il Verona: Politano spera di farcela quantomeno per la panchina.”

