Napoli, è fatta per Raspadori: la Società ha incontrato il Sassuolo

Giacomo Raspadori potrebbe vestire a breve la maglia del Napoli; la Società ha da poco incontrato il Sassuolo.

L’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori sarebbe sempre più vicino al Napoli. Aurelio De Laurentiis ha da poco incontrato Giovanni Carnevali a Castel di Sangro proprio per raggiungere un accordo e finalizzare la trattativa. A quanto pare l’esito di tutto ciò sarebbe positivo, dunque si attenderebbe solo la notizua ufficiale. Del resto Giacomo Raspadori ha fatto intendere più volte che il suo desiderio è proprio quello di vestire la maglia del Napoli, ragion per cui avrebbe di recente rifiutato il rifiutato il rinnovo con il club emiliano.

A riportare la novità è il giornalista della Rai Ciro Venerato, che racconta proprio di questo incontro ed afferma che a breve potrebbe esserci la fumata bianca:

“Raspadori al Napoli, affare in chiusura. Sta andando bene il vertice a Castel di Sangro con i dirigenti del Sassuolo. In serata attesa fumata bianca per mettere la parola fine sulla trattativa.”

