Il Giornale – Galeone: “L’esonero di Allegri? Immediato è ingiusto. ADL? Farebbe di tutto per portarlo al Napoli”

Giovanni Galeone, sulle pagine del quotidiano, ha parlato del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri:

“L’esonero immediato di Allegri non sarebbe giusto. Le critiche che gli hanno rivolto a volte le ho trovate ingenerose, se si considera che Max si è trovato a gestire, da solo, situazioni davvero pesanti. Credo che il gesto verso Giuntoli vada interpretato con la voglia di gioire solo con il ‘gruppo squadra’. E poi il carattere passionale di Max lo conosciamo…”, ha detto.

Sul futuro di Allegri: “Lo vedrei bene in Premier League. Anche se in Italia De Laurentiis farebbe di tutto per portarlo a Napoli. Io sono nato a Napoli e la amo. Accettai la panchina dopo che Carletto Mazzone era andato via per la disperazione. Ma fu un errore: la situazione era fuori controllo. Oggi il Napoli è un grande club. E Max un grande allenatore…”.

