Garcia in bilico: resta l’ombra dell’esonero

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare della situazione in casa Napoli, evidenziando che la “situazione panchina” è tutt’altro che risolta: “La posizione dell’allenatore del Napoli Rudi Garcia rimane in bilico. Resiste l’ombra dell’esonero. De Laurentiis non è contento degli ultimi risultati e le prestazioni non convincono. Nonostante le parole di Conte, che ha confermato la volontà di fermarsi, Garcia rischia. Si attendono novità”.

Continua così il quotidiano: “Lo sport ha le sue traiettorie e Franco Porzio, campione di pallanuoto, alimenta il sospetto: “Vuoi vedere che Conte sta aspettando la Juventus l’anno prossimo e per questo ha scelto di non accettare altre squadre? Magari la sua ambizione è proprio quella di ritornare a Torino, d’altronde lui è nato lì e da sempre si sente bianconero. Io non ho mai creduto al suo arrivo, anche se mi sarebbe piaciuto molto, è un allenatore carismatico e di personalità, ma avevo dubbi sull’aspetto economico e sul rapporto con De Laurentiis”.

