Corriere del Mezzogiorno – Garcia lavora ad un modulo nuovo: vuole aumentare il livello di intensità.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul lavoro di Rudi Garcia, in vista del derby di domani contro la Salernitana. Non dovrebbe cambiare sistema di gioco dal primo minuto, ma negli ultimi giorni in allenamento, sta lavorando tanto anche al 4-2-3-1 adottato domenica nel corso del secondo tempo contro il Milan. Il modulo prevede Raspadori alle spalle di Simeone, rendendo così la squadra più corta e compatta, riuscendo poi ad aggirare meglio il pressing del Milan, alzando il baricentro e il livello dell’intensità.

