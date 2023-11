NUMERI PRIMI – Salernitana-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Salernitana-Napoli – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per l’undicesima giornata di campionato.

Il Napoli di Rudi Garcia si prepara ad affrontare la Salernitana di Filippo Inzaghi. Il match sarà valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A e verrà disputato allo Stadio Arechi sabato 4 novembre alle ore 15. Gli azzurri vengono dal pareggio casalingo contro il Milan: nella classifica di Serie A la squadra si trova in quinta posizione con 18 punti. Situazione totalmente differente per la Salernitana che si trova in ultima posizione a quota 4 punti. I granata infatti non sono mai riusciti a trovare la vittoria dall’inizio della stagione: fino ad ora hanno collezionato quattro pareggi e sei sconfitte.

I precedenti tra Salernitana e Napoli

Salernitana e Napoli si sono sfidate in tutto 28 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Il bilancio delle vittorie pende a favore degli azzurri che fino ad ora ne hanno collezionato 13 contro le 3 avversarie. I pareggi sono in tutto 12. Parlando esclusivamente di Serie A gli incontri sono stati quattro, cioè tre vittorie del Napoli ed un pareggio avvenuto nel corso dell’ultimo match. L’ultima vittoria da parte della Salernitana risale al 2002, quando le due compagini erano in Serie B. In tale occasione il club vinse per 2-0 grazie alle reti di Eddy Baggio e Marco André Zoro.

Statistiche

Dall’inizio della stagione Salernitana e Napoli non hanno mai segnato un gol nel primo quarto d’ora di gara. Secondo il portale Opta il Napoli è la squadra che ha attaccato di più in contropiede: le occasioni registrate sono 13, mentre per la Salernitana sono 3. Dall’inizio del campionato la squadra di casa ha trovato il gol quattro volte: Boulaye Dia è stato l’autore di ben tre reti. Dall’altra parte c’è Matteo Politano che se dovesse segnare contro i granata troverebbe la rete per tre gare di fila. Infine, nella giornata di domani il Capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo registrerà la sua 15oª presenza in Serie A con i Napoli.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Il Napoli ha incontrato il suddetto Direttore di gara in tre occasioni ed ogni sfida si è conclusa con un risultato netto. Nei primi due incontri, avvenuti nel 2022, i partenopei hanno sfidato il Sassuolo ed hanno portato a casa i tre punti vincendo prima per 6-1 e poi per 4-0. Il terzo ed ultimo incontro è avvenuto contro il Milan lo scorso 2 aprile, quando gli azzurri hanno perso per 0-4. La Salernitana ha incontrato Antonio Rapuano ben 15 volte tra Serie A, Serie B e Lega Pro. Considerando solo la massima serie gli incontri sono stati quattro e si sono sempre conclusi con una sconfitta. L’ultima occasione risale allo scorso 27 settembre, quando i granata hanno perso in trasferta contro l’Empoli per 1-0.

