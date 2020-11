Gattuso: “Creato tante occasioni non concretizzate. Dobbiamo migliorare”

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha commentato la sconfitta interna contro il Sassuolo ai microfoni Sky:

“Abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate penso che potevamo far di più, ci sta. Non dobbiamo pensiamo se era rigore o no, se l’arbitro non è andato al VAR, l’ha vista così. Dobbiamo parlare della partita, non sta a noi giudicare la prestazione degli arbitri ma la nostra prestazione. Bravo il Sassuolo, una squadra che fa correre tanto. Noi avevamo troppa frenesia, dobbiamo pensare a essere solidi alle ingenuità commesse, dobbiamo fare meglio”.

Il mister ha poi proseguito:

“Bisogna saper coprire il campo, chiudere le linee di passaggio. Il Sassuolo concede dietro ma ha qualità. Non penso che abbia avuto problemi sulla scelta dei cambi. Sono entrati Zielinski ed Elmas, era giusto dargli minutaggio dopo tanto tempo. Erano macchinosi ma ci può stare, il problema non sono stati solo i centrocampisti. Noi non in partita, potevamo far gol e prima del rigore non ricordo azioni loro. Le partite vanno lette bene, vero che eravamo sotto ritmo ma dopo cinque-sei passggi impostavamo nella loro metà campo. Eravamo sotto ritmo quando la palla ce l’avevano loro ma quando avevamo palla abbiamo fatto bene fino al rigore in loro favore”.

“Dobbiamo continuare a lavorare a migliorare, a mettere in condizioni Osimhen di fare bene non solo in profondità. Non dobbiamo pensare allo scudetto ma arrivare tra le prime quattro. Il campionato quest’anno è molto forte, con cinque cambi le squadre cambiano fisonomia. Tutte le gare sono difficili, dobbiamo pensare partita dopo partita. Non siamo brillantissimi come le prime partite ma ci può stare”.

Conclusione sul rinnovo:

“Rinnovo? Lasciamo stare… Ogni volta che parlo di rinnovo la successiva la perdo”.

