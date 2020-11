Top & Flop – Napoli-Sassuolo, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

I Top & Flop di Napoli-Sassuolo

Primo Tempo

Il Napoli parte bene, Osimhen va vicno al goal dopo un errore di Consigli ma l’attaccante nigeriano non concretizzza. Alla lunga esce fuori il palleggio del Sassuolo, che mette in difficoltà gli azzurri. Altra occasione per Osimhen, che però spara alto. Il Sassuolo ci prova con Bogà, Ospina mette in angolo. La prima frazione termina.

Secondo Tempo

La ripresa parte sulla falsa riga del primo tempo, con il Sassuolo che con un ordinato palleggio tiene bene il campo. I neroverdi passano in vantaggio su un rigore assegnato dal Var, Locatelli realizza. Gli azzurri faticano a reagire, non creando particolari pericoli alla retroguardia avversaria. Goal annullato a Manolas, il var assegna il fuorigioco. Altra occasione per il Napoli, ma Mertens mette a lato. Episodio dubbio che vede coinvolto Osimhen, evidente trattenuta ma dopo un check con il var Mariani non assegna il penalty. Sugli sviluppi dell’azione, il Sassuolo trova la rete che chiude la gara grazie a Maxime Lopez.

TOP – KOULIBALY

Il senegalese di conferma tra i top, con una bella prestazione. L’unico dei suoi a non mollare, cercando di dare la scossa a tutta la squadra. Ottima guida della difesa, dando anche appoggio alla manovra offensivca offrendo una valida soluzione. Koulibaly sta tornando ai suoi standard, che fan sperare per il prosieguo della stagione

FLOP – MERTENS

Il belga nelle ultime uscite non è stato brillante, faticando a trovare anche la via del goal. Oggi risulta essere il peggiore dei suoi. Non trova mai la posizione, dialogando poco con Osimhen. Spreca una ghiotta occasione nella ripresa che poteva riaprire la partita.

Elio Di Napoli

