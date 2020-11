Napoli-Sassuolo – Prima sconfitta stagionale in Serie A per gli azzurri

Termina al San Paolo la sfida tra Napoli e Sassuolo. Gli azzurri

La sfida tra Napoli e Sassuolo aveva promesso gol già guardando le statistiche ma come spesso accade nel calcio questi match finiscono con un under.

Tornano dal primo minuto Manolas, Di Lorenzo, Fabian Ruiz e Mertens nel 4-2-3-1 che sta conferendo gol ed equilibrio al Napoli targato Gattuso. Pesanti assenze invece per De Zerbi che dovrà fare a meno di Caputo e Berardi.

Primo tempo

Subito pressione alta del Napoli che impedisce al Sassuolo di uscire dalla propria metà campo. La pressione porta all’errore ed è Mertens il primo ad approfittarne andando vicino al gol. Dopo 15 minuti il Napoli concede l’uscita al Sassuolo per cercare la ripartenza tenendo sotto controllo gli avversari che non sono mai pericolosi. Mai pericoloso lo si può dire anche per il Napoli che non riesce a trovare il guizzo vincente né con Politano, né con Mertens. Le maggiori preoccupazioni per gli azzurri nascono dalle triangolazioni tra Traorè e Muldur per le quali Hysaj avrebbe potuto fare qualcosa in più sul primo passaggio. Dopo la mezz’ora Osimhen e Fabian Ruiz vicinissimi al vantaggio: il primo ruba palla da rimessa laterale e si porta al limite dell’area ma spara alto; il secondo chiude un’azione confusa nell’area del Sassuolo con un tiro al quale risponde superandosi ancora una volta Consigli. Nel finale del primo tempo cresce il Sassuolo e sfiora il gol con Boga che da fuori area impegna Ospina.

Secondo tempo

Secondo tempo parte col piede sull’acceleratore il Sassuolo con Rogeiro che supera Di Lorenzo e tira da distanza ravvicinata, facile per Ospina. Tocca a Consigli mettersi ancora in mostra respingendo in angolo la punizione insidiosa, dai 25 metri, di Mertens. Al 58′ Sassuolo in vantaggio su calcio di rigore, trasformato da Locatelli e di fatto assegnato dal VAR Fourneau. Non c’è vera e propria reazione perché in campo c’era solo il Napoli prima del vantaggio. La migliore occasione della gara arriva sul destro di Mertens che da pochi metri spreca clamorosamente la palla del pareggio. Con gli ingressi di Mario Rui, Petagna, Zielinski, Elmas non cambia la gara, gli azzurri non riescono a trovare la via del gol, cosa che invece fa il Sassuolo nei secondi finali della gara per lo 0-2 finale.

Consigli migliore in campo, ciò la dice lunga sul tipo di partita che si è svolta al San Paolo, un Napoli in palla che crea tanto ma che non riesce a sfruttare le nitide occasioni da gol, le più clamorose sul destro di Osimhen (che avrebbe potuto far meglio anche in altre occasioni di testa) nel primo tempo e sul destro di Mertens nel secondo tempo.

Mario Scala

