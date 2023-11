Corriere del Mezzogiorno – Real-Napoli, vendita rinviata in data odierna alle 15.

Nella giornata di ieri pomeriggio, i tifosi del Napoli erano pronti a far sentire, come sempre, il loro sostegno alla squadra. La vendita dei biglietti per la fida tra Real Madrid-Napoli era prevista per ieri ma a causa di problemi tecnici, è stata rinviata alle 15 di oggi.

Fonte foto – Flickr.com

