Corriere del Mezzogiorno – Garcia non è a rischio, ADL non pensa all’esonero: vuole aspettare.

L’edizione odierna del quotidiano, evidenzia le volontà di Aurelio De Laurentiis. Il patron ha le idee abbastanza chiare per il futuro della panchina azzurra. Dopo il ko contro la Lazio, ha voluto dare tempo a Garcia per capire quale approccio avrebbe avuto alle gare successive. Non è rimasto soddisfatto dalla gara di Genova, ma ha portato a casa la vittoria in Champions League, nonostante la forte sofferenza in campo. La prestazione a Bologna è migliorata decisamente e non ha alcuna intenzione di intaccare il progetto tecnico. Ha deciso che osserverà con attenzione le prossime gare.

