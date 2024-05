Corriere dello Sport – Gasperini, a Bergamo temono il Napoli: la speranza è una sola

L’edizione odierna del quotidiano, ha elogiato il lavoro di Gasperini con la sua Atalanta, ma non solo, perché le avance del Napoli fanno tremare la società bergamasca:

“Potrebbe anche andarsene, tutti temono il Napoli. La speranza è che il Gasp stia usando il Napoli per far ingelosire l’Atalanta, come nei matrimoni a un certo punto bisogna mettersi il tacco 12 o lo smoking per sbaraccare i rischi del torpore abitudinario, Percassi intanto l’ha già messa così: «Ha un contratto fino all’anno prossimo. Ma se vuole andare, deve fare lui il primo passo. E allora ne parleremo». Ne parleranno e prolungheranno, questo il sogno orobico, trofeo o non trofeo. Perché magari non lo dice tutta Bergamo, non lo dice la Bergamo che dà tutti i meriti alla società modello, ma in tanti come me lo dicono apertamente: senza il Gasp, non sarà più Atalanta. Una certa Atalanta. Questa Atalanta”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, sfuma l’ipotesi Sudakov: costo proibitivo senza Champions League

Tutto sulla finale di Coppa Italia 2023-24

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi