la Repubblica – Psg su Kvaratskhelia: ma ADL si mette di traverso

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Psg per Kvaratskhelia. Secondo le indiscrezioni, i parigini dovranno fare i conti con Aurelio De Laurentiis. Il patron vuole rinnovare il contratto del georgiano, che al momento, è in scadenza nel 2027 e, insieme a Manna, l’idea è quella di evitare un altro addio pesante come quello di Osimhen. Tuttavia il club francese tra ingaggio top e Champions tenta l’azzurro, che non a caso, non ha ancora trovato l’intesa con il Napoli. La soluzione potrebbe essere la stessa trovata per Osimhen, rinnovo con clausola rescissoria valida dal 2025.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, sfuma l’ipotesi Sudakov: costo proibitivo senza Champions League

Tutto sulla finale di Coppa Italia 2023-24

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi