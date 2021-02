Gasperini a Sky: “Campionato difficile, giocare meglio di così sarebbe straordinario!”

L’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini ai microfoni di Sky.

Gasperini si è fermato per rispondere alle domande dell’emittente satellitare a margine della vittoria contro il Cagliari sostenendo che il campionato è difficile così come è difficile per la sua Atalanta esprimersi a livelli maggiori rispetto a quelli mostrati fino ad ora. Infine sottolinea “siamo stati criticati dopo il pari con lo Spezia ma loro giocano un buon calcio e lo stanno dimostrando”.

