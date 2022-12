Grassani: “Juve? Retrocessione o scudetto revocato non sono da escludere”

Attualmente non va escluso nessun tipo di punizione per la Juventus

La Juventus potrebbe subire punizioni esemplari, ricalcando quanto accade in occasione di Calciopoli. A riferirlo è l’avvocato Mattia Grassani, nel corso del suo intervento alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“In tanti stanno affermando che si oscilla tra ammenda e penalizzazione, ma qualora fossero accertate le responsabilità della dirigenza della Vecchia Signora, non posso escludere delle punizioni più gravi. Retrocessione o scudetto revocato? Non sono ipotesi da escludere. Mi sento di dire che saranno dei giorni di passione per i bianconeri anche se, naturalmente, come sempre avviene in questi casi, bisogna sempre tenere in mente la presunzione di innocenza”.

Fonte foto: Flickr

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Ufficializzati gli stadi delle due amichevoli turche del Napoli

Annuncio De Maggio: “Si valuta imminente cessione della Juventus ad una proprietà straniera”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici