la Repubblica – Gasperini è il preferito, ADL è in attesa di una risposta

L’edizione odierna del quotidiano, ha confermato la tesi: Gian Piero Gasperini è l’allenatore che ha messo d’accordo tutta la dirigenza azzurra.

“De Laurentiis conta molto su Manna e nel primo vertice di ieri a Castel Volturno è stata affrontata soprattutto la delicata questione del nuovo allenatore. Gli azzurri aspettano una risposta da Gian Piero Gasperini, che gioca stasera con la sua Atalanta la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. “Dicono che il momento migliore per lasciare sia dopo una vittoria… “, ha ammiccato il tecnico di Grugliasco. In pole c’è lui, con Italiano e Pioli sullo sfondo. Il futuro non può più attendere”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

