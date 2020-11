Gasperini fuori controllo a fine gara, ecco cosa ha detto all’arbitro

Gian Piero Gasperini perde le staffe al termine di Spezia-Atalanta.

Stando a quanto riportato da Fanpage, Gasperini avrebbe inveito contro l’arbitro Rapuano:

“Spezia-Atalanta è stata una gara frustrante per la squadra nerazzurra, terminata con un risultato altrettanto frustrante. Tante occasioni per sbloccare il risultato, contro una squadra ostica in fase difensiva e pericolosa in contropiede, per un pareggio senza reti che dà l’esatta dimensione del momento poco felice della Dea. Solo una vittoria nelle ultime sei partite tra Serie A e Champions, un ruolino a cui gli orobici da qualche tempo non erano più abituati, che rischia di complicare il cammino sia in campionato che in Europa. Si spiega anche così il nervosismo di Gian Piero Gasperini a fine partita.

Al termine dell’incontro, dopo aver protestato in maniera vibrante a più riprese nel corso degli ultimi minuti di gioco, il tecnico dell’Atalanta si è diretto dalla panchina al centro del campo, per il consueto saluto all’arbitro, urlando tutta la sua rabbia: “Una cosa così non si è mai vista, è pazzesco”. Il malcontento dell’allenatore piemontese era rivolto al direttore di gara, Antonio Rapuano, in seguito ad alcuni provvedimenti non graditi da Gasperini nel corso delle fasi finali della partita.”

