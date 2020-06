Gasperini replica alle accuse: “Quando sono partito stavo bene!”

Ai microfoni di SkySport, il tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini risponde alle accuse dalla Spagna

Gasperini cambia versione e replica alle accuse:

“La trovo una polemica offensiva, sono sicuro di non aver infranto i protocolli. A maggio abbiamo fatto test sierologici ma non sono mai stato sottoposto a tamponi in precedenza. C’è stato un periodo in cui ho accusato dei malesseri ma mai accompagnati da febbre oppure problemi polmonari ma quando sono partito da Bergamo stavo bene.”

