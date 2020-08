Gattuso: “Abbiamo messo in difficoltà il Barcellona, c’è tanto rimpianto”

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso riassume le sensazioni della partita di Barcellona ai microfoni di SkySport.

Secondo Gattuso, il Napoli deve acquisire la mentalità che a volte, a tratti, è mancata da quando è alla guida del team di De Laurentiis:

“Il rimpianto è grande, ci sono stati trenta minuti di blackout. Sarebbe troppo facile parlare degli arbitri ma il primo gol è da rivedere. A parte la mezz’ora di vuoto, ho visto un Napoli che ha fatto la partita che doveva. Abbiamo messo in grandissima difficoltà il Barcellona, nei primi 10 minuti ne avremmo potuti fare due. Mi fa rabbia aver preso gol da calcio piazzato dal Barcellona. Per evitare questi gol serve la mentalità che, a tratti, è mancata nei mesi in cui sono qui. I miei calciatori sono forti ma per diventare importanti serve la giusta mentalità.”

