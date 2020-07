Gattuso, ancora turnover: 8 cambi per la gara con l’Inter

Gattuso dovrà fare ancora turnover per la gara con l’Inter

Gattuso ricorre ancora al turnover per la gara con l’Inter, in questo momento non può fare a meno anche perché si avvicina la sfida contro il Barcellona il prossimo 8 agosto e il suo Napoli sembra affaticato. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico Rino Gattuso pensa a tanti cambi anche per la partita di domani con l’Inter, finanche nove in totale. Manolas è infortunato, Mertens squalificato, Fabian e Zielinski sono molto affaticati. Rispetto alla gara col Sassuolo si scaldano Meret, Mario Rui, Maksimovic, Allan, Demme, Elmas, Politano e forse anche Lozano. Oggi la rifinitura darà ulteriori indicazioni.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sky – Manolas può recuperare per il Barcellona: il precedente che fa sperare

Napoli, parla il presidente del Lille: “Osimhen ha scelto gli azzurri”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Carabinieri arrestati: una trans, minaccata dal maresciallo Orlando