Gattuso cambia modulo, spazio a Lobotka e Petagna: le novità di formazione

Gattuso cambia modulo per la sfida contro la Real Sociedad

Gattuso cambia modulo, questa sera il Napoli tornerà al 4-3-3, il modulo dello scorso anno. L’edizione odierna di Tuttosport fa sapere che ci sarà spazio dal primo minuto per Lobotka e Petagna, con Mertens e Osimhen inizialmente in panchina. In porta Ospina, in difesa Hysaj con Mario Rui terzini e Manolas accanto a Koulibaly. Panchina anche per Bakayoko: gioca Demme.

