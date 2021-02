Gattuso, dalla Spagna piovono accuse: “Non sa perdere, lui non era così sportivo”

Gattuso, dalla Spagna arrivano attacchi

Le parole di Gattuso nel post partita tra Napoli e Granada hanno fatto discutere tanto, soprattutto in Spagna dove il conduttore di Jugones Josep Pedrerol risponde alle sue dichiarazioni. Ecco quanto riportato:

“Il Granada è una squadra che fa la storia, Diego Martinez l’ha portata dalla Segunda division agli ottavi di Europa League. Gattuso? Le sue sono scuse di chi non sa perdere. Al calcio si gioca in più modi, lui dovrebbe saperlo. È stato un buon calciatore, ma di certo non era quello più sportivo al mondo”.

