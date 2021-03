Gattuso e la sua vittoria fuori dal campo, ora è lotta al quarto posto

Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport i complimenti vanno a Gattuso, che in questi mesi ha superato difficoltà rilevanti, dentro e fuori dal campo.

Gattuso, dopo mesi burrascosi, è riuscito ad emergere e mettere a tacere tutte le voci nei suoi riguardi.

Gennaro Gattuso, dopo mesi, può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il tecnico comincia a vedere una trasformazione positiva, superando rilevanti difficoltà dentro e fuori dal campo.

Partendo dall’emergenza nell’organico, tra gli infortuni e le squalifiche che hanno reso complicato avere sempre il gruppo al completo. Ha dovuto fare i conti con la dirigenza e sopportare il casting di allenatori. La sua posizione messa spesso in discussione. Ma nonostante tutto, Gennaro Gattuso è in piena lotta per il quarto posto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ronaldo, sui social festeggia il record di goal ma “dimentica” la Juventus

Juve-Napoli, Fienga accusa: “La spiegazione è più ridicola della decisione di rinvio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

AstraZeneca: ecco come si valutano i rischi di un vaccino