Ritorna il rito dell’abbraccio pre-partita, De Laurentiis ricompatta la squadra

Secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis ha deciso di ricompattare la squadra e rendere gli animi più sereni.

Dopo mesi di scontri, De Laurentiis mette da parte il passato per fare spazio al presente.

Negli ultimi mesi l’elevata tensione in casa Napoli è stata percepita in ogni dove. Causa principale il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Il motivo di tale rendiconto è da ricondurre ai pessimi risultati ottenuti nei mesi antecedenti, rendendo instabile anche la panchina del tecnico.

I due successi ottenuti con Bologna e Milan, hanno ridato fiducia ai partenopei, che con grinta a caparbietà si sono rilanciati in corsa Champions. In più, De Laurentiis ha deciso di tendere le braccia a Gattuso, iniziando a ricucire lo strappo per ricompattare la squadra e non solo. A renderlo plausibile è stato il rito dell’abbraccio prima delle partite.

