Gattuso, può saltare il suo arrivo alla Fiorentina. Il mister non è convinto

Gattuso, il mister riflette sul suo possibile futuro alla Fiorentina

Come riportato dal Corriere dello Sport, il passaggio di Gattuso alla Fiorentina potrebbe saltare in quanto l’attuale tecnico azzurro avrebbe dei dubbi sul suo passaggio in viola. Ecco quanto riportato:

“Il nodo da sciogliere è il seguente: Gattuso ha speso la sua parola d’onore con qualcuno, per esempio con Rocco Commisso della Fiorentina come le cronache di calcio-mercato rilanciano da qualche tempo? La risposta è no. Probabilmente perché i piani tecnici del club viola e le caratteristiche dell’attuale rosa non gli consentirebbero di realizzare quel tipo di calcio che è poi la sua fissa, la costruzione da dietro. Ma allora può restare sulla panchina del Napoli come gli chiedono persino quei feroci critici di qualche mese fa? Qui la risposta si può indovinare: no. Perciò è possibile che decida di tornare a Gallarate, a curare il ristorante-pescheria in attesa di un’offerta allettante.”

