Gattuso sergente di ferro: spunta il motivo per cui ha punito Mario Rui e Ghoulam

Ha sorpreso un pò tutti la decisione di Gattuso di mandare in tribuna, contro il Bologna, sia Ghoulam che Mario Rui.

La scelta, infatti, lasciava il Napoli sprovvisto di alternative sulle fasce in caso di infortunio. Il tecnico, in conferenza stampa, ha motivato che ha visto i calciatori non allenarsi in maniera corretta ma, secondo la Gazzetta dello Sport, il motivo sarebbe un altro.

A quanto pare i due, avrebbero contestato la decisione di far giocare a sinistra Hysaj che, di fatto ha scalzato entrambi. Da lì la decisione di usare il pugno duro, facendo intendere che il bene della squadra è più importante degli individualismi.

