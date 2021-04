Gattuso si, Gattuso no. Ex Milan apre alla permanenza a Napoli

L’ex diesse del Milan Massimiliano Mirabelli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Secondo Mirabelli non è da escludere la conferma di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, le parole del dirigente riportate da TuttoNapoli:

“Il Napoli è stato falcidiato da tantissimi problemi e nei momenti topici della stagione Gattuso non ha avuto la squadra. Quando invece l’ha avuto ha fatto vedere bel gioco e i risultati. Per la corsa Champions è ancora tutto da scrivere, vediamo cosa farà il Napoli nelle prossime due partite. L’unica cosa che non deve succedere ora per il Napoli sarà che gli vengano di nuovo a mancare dei giocatori. Il calendario è abbastanza possibilista per gli azzurri che possono riconquistare la qualificazione in Champions.

ADL potrebbe far cambiare idea a Gattuso in caso di Champions? Nel calcio può succedere di tutto, poi con un risultato così inaspettato si potrebbe ricomporre il rapporto tra Rino e la società, me l’augurerei tanto. Continuare insieme sarebbe la cosa migliore per entrambi. Sicuramente non sarà un problema economico, Rino tiene ad avere un progetto ed essere stimato, in quel caso lo strappo potrebbe essere ricucito. Adesso Gattuso però è concentrato sul finale di stagione, vuole a tutti i costi raggiungere la Champions. Solo i protagonisti sapranno se sarà possibile continuare ancora insieme. Per le società che non arriveranno in Champions sarà un disastro economico.

Alla Fiorentina insieme a Gattuso? Non ho mai sentito nessuno, per quanto riguarda Rino sono sicuro che non starà pensando ad altri club, parlerà con altre società solo quando avrà concluso la sua avventura a Napoli”.

