Gattuso sotto accusa, scelte sbagliate in momenti sbagliati

La Gazzetta dello Sport riporta alcune nozioni inerenti alla partita del Napoli a Sassuolo e ritorna sulla scelta di Gattuso per l’ennesimo cambio sbagliato.

Gattuso nella bufera, un cambio errato riporta scompiglio in società.

Il Napoli ricade nuovamente nel nervosismo a seguito del pareggio contro il Sassuolo. Le critiche sono riversate maggiormente nei confronti di Gattuso che a soli 4 minuti dal finale decide di schierare Manolas in campo -assente da un mese, causa infortunio-.

Dunque la prestazione deludente non giova al tecnico del Napoli che lotta incessantemente per il quarto posto. Inoltre è necessario aggiungere l’aggravante delle polemiche interne, queste ultime non aiutano sicuramente a vivere in un ambiente sereno.

Gattuso è sotto l’occhio del ciclone da settimane, altresì per scelte tattiche non sempre condivisibili; inserire, per l’appunto, Manolas a pochi minuti dal fischio finale non è stata proprio un’ottima idea, poiché quest’ultimo ha avuto l’abilità di far procurare un rigore agli avversari, in una partita dove l’unica priorità era quella di portare a casa una vittoria importantissima.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello sul silenzio stampa: “Gattuso crea casini, fa danni: che cafonata contro Baldari”

Branchini ag. Allegri: “Napoli? Tante proposte, accetterà solo un progetto importante”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Crollo cimitero: si stimano 320 defunti coinvolti