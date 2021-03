Napoli: ADL infuriato per la direzione del match contro il Sassuolo, proteste per telefono con Gravina

Il presidente azzurro non ha mandato giù la direzione di gara nel match di Reggio Emilia

L’edizione odierna de Il Mattino, riporta un retroscena che riguarda Aurelio De Laurentiis, secondo il quotidiano il presidente del Napoli sarebbe rimasto profondamente contrariato dalla direzione di gara di Sassuolo-Napoli. A causare l’ira del del presidente azzurro, oltre al goal annullato per fuorigioco a Lorenzo Insigne e il fallo da rigore di Ferrari non fischiato su Matteo Politano, sarebbe stata la scelta del designatore di affidare un match tanto delicato ad un arbitro con poca esperienza come Marini. Il quotidiano aggiunge che il presidente del Napoli in quei momenti avrebbe chiamando ripetutamente il presidente federale, Gabriele Gravina, per protestare in maniera molto veemente. Non è escluso che in queste ore si possa sentire anche il presidente dell’Aia, Trentalange.

