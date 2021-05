Gattuso spera nella reazione del Napoli per la qualificazione Champions

Dopo il pareggi contro il Cagliari Gennaro Gattuso si affida alla grinta del suo Napoli per qualificarsi alla prossima Champions League.

Dopo un periodo caratterizzato soprattutto da vittorie, il Napoli non va oltre il pareggio con il Cagliari. La squadra di Gennaro Gattuso scivola così al quinto posto della classifica di Serie A. Attualmente è fuori dalla qualificazione alla Champions League, ma i punti da recuperare sono pochi e tutto è ancora da vedere. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si concentra proprio sull’allenatore, che si affida alla grinta che ha sempre contraddistinto il Napoli.

“Il danno maggiore, però, c’è stato con l’infortunio di Osimhen, messo ko da una zuccata (involontaria) da Ceppitelli ad un quarto dal termine: con il nigeriano ancora in campo, la squadra di Simplici non si sarebbe potuta sbilanciare fino a centrare il pareggio. Il rammarico di Napoli è forte, anche se Gattuso confida nella reazione della squadra, alla quale ieri ha concesso una giornata di riposo per riprendere fiato.”

