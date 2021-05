L’erede di Maksimovic: Giuntoli tratta per Montero con l’Atletico Madrid

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il Napoli sarebbe già molto attivo sul fronte mercato. Il ds Giuntoli sarebbe in contatto con l’Atletico Madrid per contrattare su un difensore centrale.

Giuntoli è a lavoro per un ipotetico colpo estivo

Il Napoli è già a lavoro sul fronte mercato in vista della prossima estate. Il ds Giuntoli al momento sta contrattando con l’Atletico Madrid, in quanto l’interesse del Napoli è rivolto sul difensore centrale Francisco Javier Montero Rubio. Il 22enne al momento è in prestito al Besiktas. Sulla carta, il ragazzo dovrebbe prendere il posto di Maksimovic che andrà via a parametro zero. Mentre risultano inesistenti le indiscrezioni su una possibile cessione di Koulibaly che piace tanto a Manchester, Liverpool e Barcellona. La richiesta è tra i 50 e 60 milioni di euro.

